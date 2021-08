Voormalige presidentskandidaat Wit-Rusland gevangengenomen

Een jaar na de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland is de voormalige kandidaat Andrej Dmitrijev volgens mensenrechtenorganisatie Wesna (Lente) gevangengenomen. Dat heeft de organisatie donderdag op Telegram gemeld. Om welke reden hij werd gearresteerd, is niet duidelijk.

De 40-jarige Dmitrijev was een van de vijf kandidaten bij de presidentsverkiezingen vorig jaar. Medekandidaat en een van de belangrijkste opposanten van president Aleksandr Loekasjenko, Viktor Babariko, werd begin juli veroordeeld tot veertien jaar cel voor corruptie. Hij werd meer dan een jaar geleden samen met zijn zoon gearresteerd toen hij op weg was naar de kiescommissie om de handtekeningen voor zijn kandidatuur in te leveren.

Ook blogger Sergej Tichanovski zit nog in de gevangenis. In zijn plaats deed zijn vrouw Svetlana Tichanovskaja mee aan de verkiezingen. Tichanovskaja wordt algemeen gezien als de eigenlijke winnaar van de verkiezingen, maar machthebber Loekasjenko liet zich met 80 procent van de stemmen tot winnaar uitroepen. De Europese Unie beschouwt Loekasjenko niet langer als de rechtmatige president.