Bizar vandalisme in Turnhout: wie zaagde bomen in bekendste winkelstraat om?

Turnhout - Onbekenden hebben vermoedelijk woensdagochtend twee flinke bomen in de Turnhoutse winkelstraat Gasthuisstraat doormidden gezaagd. “Via camerabeelden proberen we nu de dader te achterhalen.”

“Het is onvoorstelbaar hoe ver het vandalisme tegenwoordig gaat”, zegt waarnemend Turnhouts burgemeester Francis Stijnen (CD&V). “We kunnen zelf geen redenen verzinnen waarom iemand het gemunt zou hebben op deze bomen in de Gasthuisstraat. In de herfst hoor je mensen al eens klagen over afgevallen bladeren, maar in de zomer zie ik geen reden. Al hoeft er natuurlijk ook geen direct verband tussen deze bomen en de dader te zijn, het kan ook om puur vandalisme gaan. Maar dan nog: om die bomen zo door te zagen, moet je toch al speciaal materiaal meebrengen.”

De dader vernielde twee bomen door ze simpelweg op goed een meter hoogte recht af te zagen. Een van de twee had al een fatsoenlijke diameter. “En dan te bedenken dat het ook net Turnhout Kermis is, waardoor er meer passage is in het centrum. Maar waarschijnlijk is het ergens midden in de nacht gebeurd. We hebben de politie in ieder geval gevraagd om de camerabeelden in de straat te bekijken in de hoop de dader te identificeren”, zegt Stijnen.