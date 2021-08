Lijkt zo’n 1 eurohuisje op Sicilië je ook wel wat? Hier moet je rekening mee houden

“Huis te koop voor 1 euro in Italiaanse dorpen.” Zo stond het vier jaar geleden in de krant. Verschillende Belgen lazen het en besloten het avontuur aan te gaan. In vijf afleveringen beschreven we hun avontuur en het reilen en zeilen in de Siciliaanse heuvels. Ben je ook geïnteresseerd geraakt , maar zit je nog met vragen over, bijvoorbeeld, het renoveren en andere praktische zaken? Dan is dit artikel voor jou.