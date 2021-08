Adidas verkoopt Reebok voor 2,1 miljard euro

De Duitse sportartikelenfabrikant Adidas gaat ermee akkoord om zijn Amerikaanse dochter Reebok te verkopen aan het Amerikaanse Authentic Brands Group. Met de aankondiging van de deal, goed voor 2,1 miljard euro, maakt Adidas een einde aan maanden van speculatie over mogelijke overnemers.

Authentic Brands Group is de eigenaar van merken als Forever 21, Barney’s New York en Nine West en bezit ook het sportmagazine Sports Illustrated.

Het bedrag van 2,1 miljard euro zal grotendeels cash betaald worden, aldus Adidas donderdag in een persbericht. De deal zou rond moeten zijn in het eerste kwartaal van 2022.

Adidas kocht Reebok in 2006 voor meer dan 3 miljard euro, maar het filiaal is ondertussen veel minder waard. Het merk presteert al jaren teleurstellend en kon de verwachtingen nooit waarmaken. Adidas kondigde dan ook in februari aan Reebok te willen verkopen. Andere namen die circuleerden als potentiële overnemers waren de Amerikaanse groep VF Corp (eigenaar van The North Face en Timberland) en het Chinese Anta Sports.

Het aandeel van Adidas steeg na de aankondiging van het nieuws 2,5 procent op de beurs van Frankfurt, tot 314,7 euro.