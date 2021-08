Paul-José Mpoku blikt vooruit op competitiedebuut van kleine broer Albert Sambi Lokonga: “Hij kent de filosofie van Arsenal al”

De Premier League gaat morgen van start met Brentford-Arsenal. Nog geen maand na zijn transfer van 17,5 miljoen wordt Albert Sambi Lokonga (21) in de basis verwacht bij The Gunners. Broer Paul-José Mpoku (29) - nu bij Konyaspor - verklapt hoe het met Sambi gaat. “De Franstalige spelers helpen hem integreren.”

Polo, je broer wordt morgen aan de aftrap verwacht in Brentford. Hoe fier ben je?

“Het is de coach die beslist of hij speelt, maar in de oefenmatchen verliep het heel goed voor Albert. Hij is al goed aangepast ...