Nieuwe urinetest helpt mogelijke afstoting na niertransplantatie opsporen

Belgische onderzoekers hebben een nieuwe urinetest ontwikkeld, die moet helpen om mogelijke afstoting na een niertransplantatie (sneller) op te sporen. Momenteel is daar nog een invasieve nierbiopsie voor nodig. . Eind 2022 of begin 2023 zouden de eerste testen op patiënten kunnen worden uitgevoerd.

Zowat 500 Belgen met nierfalen ondergaan jaarlijks een niertransplantatie. Iets minder dan een op de drie krijgt te maken met afstoting. Om te vermijden dat de patiënt opnieuw aan de dialyse komt, moeten signalen van afstoting zeer snel worden opgepikt. Daarom ondergaan transplantpatiënten nu regelmatig nierbiopsieën.

Bijna de helft van het totaal aantal acute afstotingsepisoden bij niertransplantpatiënten wordt veroorzaakt door de zogenoemde antilichaamgemedieerde afstoting (ABMR). Onderzoekers van VITO en de KU Leuven hebben daarom een test ontwikkeld die de hoeveelheid van bepaalde eiwitten in urine meet, om zo ABMR uit te sluiten. De test laat een zeer vroege diagnose toe, geeft objectieve resultaten en is bovendien goedkoop.

Momenteel kan de test enkel uitgevoerd worden in een gespecialiseerd laboratorium en pas tegen eind 2022, begin 2023 zou hij ook uitgerold worden voor nierpatiënten. “De eerste stap die wij nu zetten is naar een test die de antilichamen detecteert, zodat de resultaten sneller geanalyseerd kunnen worden in de ziekenhuizen zelf”, legt Inge Mertens, senior onderzoeker en projectmanager bij VITO, uit. “We willen ook een test ontwikkelen die patiënten zelf thuis kunnen toepassen, zodat er vaker, sneller en goedkoper getest kan worden. Maar dat is nog toekomstmuziek.”