40-jarige vader zo in de war door samenzweringstheorieën van QAnon dat hij zijn twee kinderen vermoordt

De Amerikaan Matthew Taylor Coleman is aangehouden voor de moord op zijn 2-jarige zoon en zijn 10 maanden oude dochter. Volgens de autoriteiten heeft Coleman de moorden bekend en gebruikte hij een houten stok om hen neer te steken.

De Californische surfschooleigenaar Matthew Taylor Coleman is aangehouden in Mexico nadat de bloederige lichamen van zijn zoon Kaleo en dochter Roxy werden gevonden door een Mexicaanse boer. De moeder van de kinderen, Abby Coleman, had hen 24 uur eerder als vermist opgegeven. Ze nam contact op met de politie nadat haar man de kinderen had meegenomen op zaterdag, maar haar niet had verteld waar ze naartoe gingen. “Ik was bezorgd omdat hij niet reageerde op mijn berichten en omdat ik wist dat hij geen autostoeltje bij zich had.”

Nadat Matthew werd opgepakt bekende hij de moorden. Volgens de FBI is hij een aanhanger van QAnon en Illuminati-samenzweringstheorieën. “Hij legde uit dat hij visioenen en tekenen kreeg waaruit bleek dat zijn vrouw slangen-DNA bezat en dat had doorgegeven aan zijn kinderen. Hierdoor zouden ze uitgroeien tot monsters, dus moest hij ze doden”, aldus de autoriteiten.