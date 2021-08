Na 14 pogingen mislukte pogingen gaat kinderwens Sam eindelijk in vervulling, dankzij haar twee zussen

Een grote kinderwens, maar het wil niet lukken. Dat overkwam de 44-jarige vroedvrouw Sam Bryant. Na 14 mislukte ivf-pogingen konden haar zussen het niet meer aanzien en stelden ze voor om de zwangerschap op zich te nemen.

De Australische Sam Bryant droomde er al heel haar leven van moeder te worden. Toen ze in 2003 te horen kreeg dat ze eierstokkanker had, sloeg het nieuws in als een bom. De artsen deden alles om haar baarmoeder te sparen, maar 14 mislukte ivf-pogingen later moesten Sam en haar man Ben aanvaarden dat ze nooit ouders zouden worden. Dat was echter buiten Sams zussen gerekend.

Een ongelooflijk voorstel

Haar oudste zus Rachel (40) stelde voor om draagmoeder te zijn, terwijl haar jongste zus Nikkita (27) haar eicellen wilde doneren. Na één mislukte poging ontdekte het drietal tot hun grote vreugde dat de tweede ivf-ronde had gewerkt. De zwangerschap verliep vlot en negen maanden later beviel Rachel van een dochter, Starla, en werd Sam eindelijk moeder.

Ondertussen is Starla vier jaar oud. “We zijn zo gelukkig met haar”, vertelt het koppel. “We kijken nog elke dag vol verbazing naar onze dochter. Toen ze geboren werd was het onwerkelijk”.

Speciale band

De zussen zijn door de geboorte van Starla hechter dan ooit. “Starla zal altijd een speciale band hebben met haar tantes”, zegt Sam. “Ze begrijpt de situatie ook al. We hebben uitgelegd dat tante Nikkita een eitje aan tante Rachel heeft gegeven en dat ze zo gemaakt is.” Problemen tussen de zussen zijn er ook nooit geweest: “Ze accepteren hun rol als tantes en er zijn geen moeilijkheden over het feit dat Rachel Starla heeft gebaard”