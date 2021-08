De grote terugkeer is nu officieel: Romelu Lukaku is opnieuw een speler van Chelsea

De transfer van Romelu Lukaku (28) van Inter naar Chelsea is een feit. De Engelse club betaalt 115 miljoen euro aan de Italianen. Lukaku tekende een contract voor vijf seizoenen.

Tien jaar geleden tekende Romelu Lukaku al eens voor Chelsea. Hij kwam toen over van Anderlecht, als achttienjarige. Hij werd uitgeleend aan West Bromwich Albion en Everton en het was al snel duidelijk dat er voor Big Rom geen plaats meer was bij The Blues. Hij werd gekocht door Everton en later door Manchester United. Om uiteindelijk naar Italië te trekken om met Inter kampioen te spelen.

Maar de grote terugkeer langs de grote poort naar ‘de club van zijn hart’ is nu een feit. Hij zou tot 12 miljoen euro per seizoen kunnen verdienen. “Ik ben blij en gezegend om terug te zijn bij deze prachtige club. Het is een lange reis voor mij geweest: ik kwam hier als een kind dat veel moest leren, nu kom ik terug met veel ervaring en volwassener”, klinkt het op de clubkanalen.

Met een bedrag van 115 miljoen euro is de overgang van Romelu Lukaku naar Chelsea bovendien de grootste uitgaande transfer ooit voor de Serie A. Het vorige record stond op naam van Paul Pogba, die voor ongeveer 105 miljoen euro van Juventus naar Manchester United vertrok.

Lukaku kan in principe zaterdag in de Premier League-opener tegen Crystal Palace al van de partij zijn. Bij Chelsea ontmoet Lukaku twee landgenoten: Michy Batshuayi en Charly Musonda Jnuior. Maar beide spelers mogen vertrekken.

Lukaku tijdens zijn eerste passage bij Chelsea. Foto: Action Images