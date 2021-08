Legerleiding furieus na stripteasefeestje in beveiligde kazerne van Tielen

Een twintigtal leden van het 3de bataljon parachutisten die op een feestje in de kazerne dansen, alcohol drinken en zich niks van de strenge coronamaatregelen aantrekken. En een stripteaseuse die de streng beveiligde kazerne van Tielen is binnengesmokkeld en de aanwezigen van het feestje entertaint. Het is allemaal te zien op een reeks filmpjes die nu gelekt zijn. De legerleiding reageert furieus en opent een onderzoek.

De filmpjes werden al op 4 mei genomen op een afscheidsfeestje van een militair. De beelden van het feestje dat overdag al startte maar tot in de late uurtjes duurde, kwamen nu in handen van VTM Nieuws. De televisiezender confronteerde er de legerleiding mee, die compleet uit de lucht viel.

Defensie vindt het zorgwekkend dat de stripster zomaar binnengesmokkeld kon worden in een zwaarbeveiligde kazerne omdat dit een groot veiligheidsrisico aantoont. Nog maar eens. Want ook de zaak-Jürgen Conings toonde eerder al in dat er serieus serieus iets schort met de beveiliging van legerdomeinen. Bovendien tilt de top van het leger extra zwaar aan de feiten omdat het 3de bataljon parachutisten een elite-eenheid zijn.

De feestende militairen zelf hangt een straf boven het hoofd.