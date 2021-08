Marc Brys voor bezoek aan Genk met OH Leuven: “Een test die indicatief is voor de rest van het seizoen”

Dat ze bij OHL op meer hadden gehoopt dan drie op negen om het seizoen mee aan te vatten, mag duidelijk zijn. Dan maar verrassen zaterdag in Genk en zo één en ander rechtzetten. “Of wij gefrustreerd zijn? Eigenlijk wel”, geeft coach Marc Brys toe.

Alles staat nog op een zakdoek en een man over boord is er nog allesbehalve bij OHL. Maar als je wil meespelen voor top acht en na drie speeldagen op de zestiende plaats prijkt, vallen er logischerwijs toch wat bedrukte gezichten te bespeuren.

“We zijn gestart met twee wedstrijden waarin er meer mogelijk was dan een punt. Daarna speelden we tegen Charleroi één slechte helft en één hele goeie”, blikt Marc Brys terug. “Of wij gefrustreerd zijn? Eigenlijk wel, want er zat meer in. Alles begint met het uitvoeren van de taken en dat is, vooral in de eerste helft tegen Charleroi, niet gebeurd. Daar moeten we absoluut lessen uit trekken.”

Na een drie op negen zijn één of meerdere puntjes zaterdag in Genk meer dan welkom, al beseft Brys ook wel dat het niet makkelijk wordt. “Ze zijn beduidend beter dan wij. Hun tempo ligt hoger, met dank aan de voorrondes van de Champions League, en hun budget natuurlijk ook. Het is echt een ander niveau en bovendien zullen ze hun supporters willen terugbetalen voor de uitschakeling tegen Donetsk”, weet de OHL-coach. “Dit wordt voor ons een test die indicatief is voor de rest van het seizoen. We gaan kijken wat we waard zijn tegen een topploeg.”

Nieuwkomer Levan Shengelia (rechts, in zijn tijd bij Tubeke) is er nog niet bij tegen Genk. Foto: dsj

Nieuwkomer Levan Shengelia trainde donderdag een eerste keer mee. De Georgiër is in Genk nog niet speelgerechtigd, maar maakte wel meteen een degelijke en vooral pijlsnelle indruk. “Een linksvoetige winger die liefst op rechts speelt”, vertelt Brys. “Hij komt in de balans met Tamari en dat heb ik op training ook meteen gezegd. Wie niet met concurrentie om kan, heeft hier weinig te zoeken.”

Kristiyan Malinov is overigens hoogst onzeker voor zaterdag. Hij kampt met een bilblessure en ondergaat vrijdag een echografie.