Praktijken uit de Koude Oorlog: spion ontmaskerd op Britse ambassade na grootschalig onderzoek

Een medewerker van de Britse ambassade in Berlijn werd na een grootschalig politieonderzoek in Duitsland gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou tegen betaling documenten hebben doorgespeeld aan de Russische inlichtingendienst. Een vorm van spionage die zou doen denken aan Koude Oorlog-praktijken.

De Britse politie had de 57-jarige David Smith al maanden in het vizier voor hij opgepakt werd in de Duitse stad Potsdam, in de buurt van Berlijn. Al die tijd deed de antiterreurcel van de politie onderzoek ...