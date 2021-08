66-jarige man overleden na val van balkon in Lint

Lint - Een 66-jarige man is donderdag overleden na een val van zijn balkon in de Kardinaal Cardijnlaan in Lint. Hoe het incident is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer was jarenlang actief bij de brandweer van Lint, begin 2020 ging hij op pensioen.

De politie kreeg rond de middag melding van het voorval. “Aan de achterzijde van een gebouw in de Kardinaal Cardijnlaan was het lichaam aangetroffen van de 66-jarige bewoner van de eerste verdieping”, vertelt hoofdcommissaris Reiner Smets van lokale politie Hekla.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. “Dat maakt deel uit van verder onderzoek”, aldus Smets.

De man in kwestie was jarenlang actief bij Brandweer Zone Rand, post Lint. Op Facebook wordt dan ook verslagen gereageerd op het nieuws. “Onnoemelijk hard kan het noodlot toeslaan, ook in onze eigen rangen. In dienst in de post Lint sinds 7 juni 1994, op rust sedert 29 februari 2020. Vandaag plots door het noodlot weggetrokken. Door Covid zelfs geen waardig afscheid gegund, iets waar we ons altijd schuldig over zullen blijven voelen”, schrijft de brandweer van Lint.