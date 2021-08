Dirk Draulans na alarmerend klimaatrapport: “Ik wanhoop als ik denk aan de toekomst van mijn kleindochter”

“We hebben zwáár boven onze stand ­geleefd. Tegelijk geloof ik dat we onze planeet nog altijd kunnen ­redden.” Het mag ­duidelijk zijn dat Dirk Draulans (65) heen en weer geslingerd wordt. Vlaan­derens bekendste wetenschapsjournalist had het nieuwste doemrapport van het VN-klimaatpanel echt niet nodig om een alarm­erende balans op te maken. Zijn pensioen bij Knack? Voor onbepaalde tijd uitgesteld – er is nog te veel werk. En hij is natuurlijk ook nog veel te jeugdig met zijn ­levendige krullekop, zijn kwajongensogen, en zijn mooie, jonge lief Renée.