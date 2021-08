Al bijna 100 jaar de gekste fietsjes, maar nu staat legendarische Velodroom te koop: “Uniek in Europa”

Wat hebben de Maradona , de Lambada en een fietsje met wielen van 5 centimeter gemeen? Je vindt ze allemaal op De Lustige Velodroom, de legendarische attractie in Blankenberge. En ze staat te koop. Uitbater Thierry Monbaliu (56) doet zijn piste, 88 fietsen en bakken nostalgie na drie familiegeneraties van de hand. “Het voortbestaan van de Velodroom verzekeren: dàt is mijn missie.”

De Lustige Velodroom is een begrip tot over onze landsgrenzen. Wie geen rondjes op de gekke fietsen van de familie Monbaliu heeft gereden, is eigenlijk nooit aan onze Belgische kust geweest. Fietsen die ...