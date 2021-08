Mannenfiets met uitsterven bedreigd: “Herenfiets bestaat alleen nog voor mannen die willen tonen dat ze man zijn”

Het einde van de mannenfiets is nabij. Koersfietsen, ja, die behouden hun horizontale buis. Maar fietsen voor dagelijks gebruik – vandaag vooral elektrische – doen het tegenwoordig zonder de stang. Die heeft overigens nooit echt nut gehad. In de woorden van Johan ‘De Leeuw’ Museeuw, trotse bezitter van een zogenaamde damesfiets: “Herenfietsen bestaan alleen nog voor mannen die nodig willen tonen dat ze échte mannen zijn.”

We moeten daar niet flauw over doen: in Nederland kennen ze iets van fietsen. Dus als onze noorderbuur over het rijwiel spreekt, dan luisteren wij. Nu verklaren ze daar min of meer de herenfiets dood ...