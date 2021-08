K-popartiest uit Zuid-Korea in cel voor gokken en regelen van prostituees

Seungri, een voormalige K-popartiest uit Zuid-Korea, moet drie jaar de gevangenis in. Het voormalige lid van boyband Big Bang is schuldig bevonden aan gokken en het regelen van prostituees voor buitenlandse zakenmannen, melden Zuid-Koreaanse media.

Seungri zette de prostituees in, in de hoop dat de zakenmannen meer zouden investeren in zijn nachtclub. Een deel van het geld gebruikte hij vervolgens om te gokken, voornamelijk in Las Vegas. Behalve de celstraf moet Seungri ook een boete van 1,15 miljard won (zo’n 840.000 euro) betalen.

Seungri ontkende de aantijgingen tijdens zijn proces. Hij trok zich in 2019 terug uit de showbizz nadat hij werd aangeklaagd. Als lid van Big Bang verkocht hij wereldwijd meer dan 150 miljoen platen.

De veroordeling van Seungri is de laatste in het zogeheten Burning Sun-schandaal, vernoemd naar de nachtclub. Begin 2019 werden er huiszoekingen gedaan in de discotheek, omdat er sprake zou zijn van drugshandel, prostitutie en corruptie. Verschillende andere artiesten moesten ook de gevangenis in, twee omdat ze betrokken waren bij groepsverkrachtingen.