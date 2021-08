Verzetsheldin Eva Fastag (104) overleden: “We verliezen een van de laatste getuigen van gruwel in Kazerne Dossin”

Antwerpen -

De Antwerpse verzetsheldin Eva Fastag (104) is donderdag overleden. Ze was een van de laatste getuigen van de Duitse gruwel in de Kazerne Dossin. Fastag overleed in Israël, waar ze de laatste 12 jaar van haar leven doorbracht bij haar dochter en familie. “We verliezen opnieuw een van onze laatste getuigen”, reageert Pieter Serrien. De historicus uit Kontich tekende haar tragische levensverhaal op in het boek: ‘De laatste getuige. Hoe ik Dossinkazerne en de Holocaust overleefde’.