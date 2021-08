“Zee leek kalm, maar eigenlijk was ze echt gevaarlijk”: jongen (17) overleden na verraderlijke omstandigheden

Oostende -

Een 17-jarige jongeman uit het Brusselse is donderdagmiddag overleden nadat hij in zee in Oostende vermist geraakte. De tiener werd het laatst op een zandbank gezien. Zijn vrienden sloegen alarm toen hij na een tijdje niet terugkeerde. Uiteindelijk werd hij iets meer dan drie uur later dood teruggevonden.