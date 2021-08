Benito Raman na Europese zege van Anderlecht: “Kan een van de beste spelers van de competitie worden”

Anderlecht won ook de terugmatch in de Conference League tegen het Albanese KF Laçi. Uitblinkers Benito Raman en Yani Verschaeren waren achteraf tevreden.

Benito Raman was het eerste uur zeer actief. “Ja, ik ben tevreden met mijn prestatie, al had ik moeten scoren. Maar ik was moe, kon de bal niet goed kadreren. Ik heb op korte tijd vijf wedstrijden gespeeld, ik was dat niet meer gewoon. Maar het gaat steeds beter met de conditie. Ik probeer veel druk te zetten, ze hebben mij naar hier gehaald om mee de anderen te helpen. In het begin was het wel moeilijk: nieuwe spelers, nieuwe omgeving. Maar de laatste twee matchen ging het beter en dat ik zal de komende matchen nog groeien. Vier jaar in Duitsland hebben mij sterker gemaakt, hier kan ik een van de beste spelers van de competitie worden. Aan mij om dat te tonen.”

Verschaeren: “Zit aan 80 procent”

Yari Verschaeren scoorde het tweede doelpunt. “Ik had er zin in en pak een goaltje mee: prima. Ik zag de ruimte en ben beginnen lopen. Ik kreeg de bal goed in de voet en had genoeg snelheid om de keeper te dribbelen. Dit zijn leuke matchen, zeker als je de heenmatch met 3-0 hebt gewonnen. Dan kan je controleren. Ik ben het seizoen goed gestart, maar moet fysiek nog wat sterker worden. Ik zit aan 80 procent en kan nog beter. Ook als team zullen we groeien: hoe langer we samenspelen, hoe beter we zullen worden.”

Kompany: “We moeten nu voor resultaat gaan”

Coach Vincent Kompany was gematigd tevreden. “De eerste helft was goed, we hebben gescoord en geen kansen weggegeven. Door de goede situatie hebben we wat wissels gedaan aan de rust, dan verlies je wat automatismen. Maar we hebben nog kansen gecreëerd.”

Het niveau kan nog beter. “We moeten stap voor stap gaan. Vorig seizoen hadden we veel spelers op uitleenbasis, dat zijn we geleidelijk aan het veranderen. We moeten een nieuwe as bouwen en hebben wat tijd nodig. We bouwen verder op wat vorig seizoen wel goed ging, meestal vanuit een viermansverdediging. Maar we hebben nieuwe spelers, die zijn we aan het integreren. We moeten nu vooral voor resultaat gaan. Maar we staan al iets verder dan vorig seizoen in het begin.”

In de volgende ronde wacht het Nederlandse Vitesse Arnhem. “Dat is een ander niveau, met spelers met veel kwaliteiten. Er zal meer druk komen op onze spelers, maar het is een mooie affiche voor de fans.”

Volgend weekend tegen Cercle Brugge hoopt Kompany aanwinst Zirkzee te recupereren. “Hij had last van de quadriceps. Hij is een speler met kwaliteit, we kunnen hem gebruiken.”