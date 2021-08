Weer in handen van een Guardiola-leerling: Albert Sambi Lokonga meteen in basis bij Arsenal dankzij goeie feeling met coach Mikel Arteta

Vanavond, bij de start van de Premier League, opent Arsenal tegen Brentford en aanwinst Albert Sambi Lokonga (21) wordt meteen aan de aftrap verwacht. De Belgische middenvelder integreert zich goed, want coach Mikel Arteta is net als Vincent Kompany een adept van Pep Guardiola. Al ervaren The Gunners dezelfde problemen als Anderlecht: het spel moet veel sneller en doelgerichter. Sambi moet daarbij helpen.