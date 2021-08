Afghaanse veiligheidsdiensten lopen massaal over naar taliban

De stukken die de taliban bezitten in de Afghaanse puzzel vermenigvuldigen zich razendsnel. Na het platteland valt nu ook de ene na de andere provinciehoofdstad in het kamp van de oprukkende moslimfundamentalisten. Binnen een maand zou de hoofdstad Kabul helemaal geïsoleerd kunnen zijn. Vorige maand werd een volledige overname door de taliban nog weggewuifd, onder meer door de Amerikaanse president Joe Biden. “Het leger van het Afghaanse regime is met 300.000 soldaten ongeveer vier keer zo groot als dat van de taliban en beschikt over een luchtmacht”, zo luidde het toen. Vandaag kijken westerse diplomaten in Kabul met grote ogen naar de snelheid waarmee de taliban het onherbergzame land inpalmen.