Bondscoach Roberto Martinez in de wolken met terugkeer van Romelu Lukaku bij Chelsea: “Geweldige transfer, op elk vlak”

In zijn gekend enthousiasme gaf bondscoach Roberto Martinez een reactie op de transfer van Romelu Lukaku, de spits die hij kneedde bij Everton in de Premier League en sinds vijf jaar onder zijn hoede heeft bij België.

“Het is een geweldige transfer, op elk vlak”, zei Martinez aan de Britse zender Sky Sports, waar hij ook werkzaam is als analist. “Romelu kent de Premier League als zijn binnenzak. Niet veel mensen in Engeland hebben zijn impact gezien in Italië, maar daar had hij twee geweldige seizoenen. Hij was het speerpunt van een ploeg die gebouwd was om na negen jaar de hegemonie van Juventus te doorbreken. Dat was geen makkelijke taak. Maar Romelu werd een leider en was heel regelmatig in zijn prestaties. Zijn spel is heel duidelijk volwassen geworden en daarom heeft Chelsea hem teruggepakt. Ze kennen hem goed genoeg, ze zijn hem al die tijd blijven volgen.”

