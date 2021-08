Elio Di Rupo (PS) kondigt parlementaire commissie aan na kritiek op watersnood

“Er komt een parlementaire commissie in het Waals Parlement”, dat heeft de Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS) donderdagavond aangekondigd in Terzake toen hem gevraagd werd naar de kritiek na de overstromingen in Wallonië.

Tijdens de uitzending wilde Di Rupo zich liever niet uitspreken over de kritiek over hoe de watersnood is aangepakt. “Ik ga niet ingaan op de controverse, ik heb betere dingen te doen. Maar de federale regering doet haar best”, klonk het.

Wel gaf Di Rupo aan dat er een speciale commissie zal komen in het Waals Parlement om te analyseren wat is misgelopen. Al heeft die commissie volgens Di Rupo geen prioriteit. “Nu moeten we de mensen helpen, zorgen voor voedsel en waar mogelijk opnieuw elektriciteit.” Van een echte parlementaire onderzoekscommissie is er volgens Di Rupo voorlopig geen sprake.