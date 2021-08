Matz Sels keept zaterdag met Strasbourg op bezoek bij PSG: “Niet erg dat Messi ontbreekt”

Hij had de eerste doelman kunnen zijn die het tegen Lionel Messi in een PSG-shirt opnam. Hád, want de Argentijnse superster komt zaterdag in de competitiewedstrijd van PSG tegen Strasbourg nog niet in actie. “Toch zal het al Messi zijn dat de klok slaat in Parijs”, zegt Matz Sels. “Ik kijk uit naar de sfeer, maar probeer me vooral op mijn match te concentreren.”