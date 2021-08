Grote vertragingen voor pakjes van buiten EU

Heel wat pakjes die van buiten de EU naar ons land worden verstuurd, kampen met wekenlange vertragingen. Dat schrijft De Tijd donderdag. Die vertragingen liggen aan de nieuwe btw-regels voor e-commerce, waardoor u sinds 1 juli btw moet betalen op pakjes van minder dan 22 euro uit webshops buiten de EU. Bij Bpost is de werklast tegenover juni vertienvoudigd, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo.

“Als we vroeger voor 2 procent van de pakjes info moesten opvragen om de btw correct te berekenen, is dat nu voor bijna 100 procent”, zegt Van Mierlo. “Er zijn vooral problemen met kleinere webshops, meestal uit China, die nog niet vertrouwd zijn met de nieuwe btw-regel. Soms kunnen we de con­sument via een mailadres info vragen over het pakket, maar soms moeten we iemand per brief aanschrijven. Dan kan het even duren voor er duidelijkheid is.”

Wie de klantendienst van Bpost belt, krijgt automatisch de boodschap dat er door de nieuwe douaneregeling “grote vertragingen” zijn, waar de klantendienst naar eigen zeggen niets aan kan veranderen. Er is sprake van wachttijden van drie weken, klinkt het. De Tijd heeft weet van gevallen waarin de wachttijd langer is.

“Hoe dit verder evolueert, is koffiedik kijken”, zegt Bpost-woordvoerster Van Mierlo. “We hopen dat steeds meer webshops zich laten registreren bij het Europese IOSS-eenloketsysteem en dat de klanten alerter zullen zijn bij de aankoop.”

Vrijstelling geschrapt

Tot 1 juli gold een btw-vrijstelling voor pakjes van minder dan 22 euro die worden ingevoerd van buiten de Europese Unie. Met het schrappen van de vrijstelling wil Europa het concurrentievoordeel van verkopers van buiten de EU tegenover lokale verkopers wegwerken.

Het gaat allicht om een kleine minderheid van de aankopen. Volgens Statistiek Vlaanderen deed vorig jaar 9 procent van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar een online aankoop bij een verkoper uit een niet-Europees land (sinds de Brexit valt ook het VK daaronder).

Vooral Bpost ondervindt de gevolgen van de nieuwe regelgeving omdat het bedrijf een centrale rol speelt.