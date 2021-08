Coronabesmettingen en ziekenhuisopnames blijven toenemen, overlijdens stabiel

Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van een Covid-infectie blijft stijgen, net als het aantal geregistreerde besmettingen. Het aantal overlijdens blijft wel nagenoeg stabiel. Dat blijkt vrijdag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 3 en 9 augustus, de recentste periode waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, waren er dagelijks gemiddeld 1.787 besmettingen, 10 procent meer dan de week eerder. Het aantal tests daalde tegelijk met 12 procent, tot zo’n 49.100 per dag. Al 4 procent van die uitgevoerde tests levert nu een positief resultaat op (+0,8 procent).

Gemiddeld waren er de voorbije week 51 ziekenhuisopnames per dag, een stijging met 32 procent. Er liggen nu 475 coronapatiënten in het ziekenhuis, 29 procent meer dan de week ervoor. Op intensieve zorgen liggen 132 patiënten, een stijging van 40 procent.

Enkel het gemiddelde aantal overlijdens bleef relatief stabiel. In de periode van 3 tot 9 augustus stierven gemiddeld 3,6 coronapatiënten per dag (-4 procent). Het gemiddelde over twee weken genomen ligt eveneens op 3,6, al was dat wel ruim een verdubbeling in vergelijking met de cijfers van de periode voordien.

Inmiddels is 71,6 procent van de totale Belgische bevolking minstens gedeeltelijk gevaccineerd, 65,2 procent is volledig ingeënt.