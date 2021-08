Covid Safe Ticket vanaf vandaag ingezet voor massa-evenementen

Vanaf vrijdag 13 augustus, vandaag dus, kunnen buitenevenementen van 1.500 tot 75.000 personen worden georganiseerd met het Covid Safe Ticket. Dat ‘intra-Belgische coronacertificaat’ geeft iedereen die volledig gevaccineerd is, onlangs negatief heeft getest of antilichamen heeft door een besmetting met het coronavirus in de laatste zes maanden toegang tot massa-evenementen zoals festivals.

Het Covid Safe Ticket (CST) is de Belgische toepassing van het Europese coronacertificaat, het Digital Covid Certificate. Het ticket moet massa-evenementen, zoals concerten, voetbalmatchen en festivals mogelijk maken zonder afstandsregels, bubbels, mondmaskers en andere beperkingen.

De modaliteiten daarvoor werden vastgelegd door het Overlegcomité van 19 juli. Dat bepaalde toen dat het ticket gebruikt mag worden voor massa-evenementen buiten vanaf 1.500 in plaats van de aanvankelijke 5.000 bezoekers. De ministers legden ook vast dat de negatieve PCR-test maximaal 48 uur oud mag zijn, terwijl aanvankelijk sprake was van 72 uur. Een antigeentest heeft een geldigheid van 24 uur. Vanaf 1 september kunnen normaal ook indoor evenementen plaatsvinden.

Net als het Europese coronacertificaat werkt het CST met een QR-code die je kan presenteren met je smartphone, via de CovidSafeBE-applicatie. Bedoeling is om een en ander zo veel mogelijk te anonimiseren: controleurs zullen enkel een groen of rood scherm te zien krijgen, en zullen dus niet kunnen achterhalen of iemand gevaccineerd dan wel getest of besmet is geweest. Het is ook mogelijk om een papieren versie te krijgen.

Festivals en voetbal

Sinds bekend werd dat met het Covid Safe Ticket massa-evenementen plaats zouden kunnen vinden, werden al een hele reeks testevents op poten gezet. Zo was er onlangs een testevenement met dansmuziek tegenover het Atomium op Brussels Expo en “Boer Zoekt Bier” in Diepenbeek, events die telkens zonder noemenswaardige incidenten verliepen en zich niet ontpopten tot besmettingshaarden.

En hoewel Pukkelpop struikelde over de duur van de geldigheid van de PCR-test en uiteindelijk moest annuleren, gaan heel wat andere muziekfestivals, al dan niet in andere grootteorde, de komende weken wel door. Zo is er onder andere Maanrock in Mechelen, Crammerock in Steken, LeuvenAIR, Sfinks Mundial XL in Boechout, Jazz Middelheim en een mini-editie van Pukkelpop.

Ook de voetbalstadions mogen weer helemaal vol zitten met supporters, op voorwaarde dat de voetbalfans een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Dan mogen ze, als vanouds, dicht bij elkaar en zonder mondmasker hun ploeg luidkeels aanmoedigen.