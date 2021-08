Taliban nemen ook hoofdstad van provincie Helmand in

De taliban hebben vrijdag ook de controle overgenomen over Lashkar Gah, de hoofdstad van de provincie Helmand, in het zuiden van Afghanistan. Het leger en de politieke en administratieve verantwoordelijken kregen wel de toelating om de stad te evacueren, meldt een bron binnen de veiligheidsdiensten.

“Lashkar Gah is geëvacueerd. Ze hebben een staakt-het-vuren afgekondigd voor 48 uur om het leger en de civiele verantwoordelijke te evacueren”, aldus een hoge verantwoordelijke. De taliban hadden kort daarvoor laten weten dat ze de stad hadden overgenomen.

LEES OOK. Taliban lijken niet te stoppen: ernstige zorgen om Kaboel nu belangrijkste steden rond Afghaanse hoofdstad zijn ingenomen (+)

De islamistische rebellen namen vrijdagochtend ook zonder enige weerstand de stad Chaghcharan hebben in, de hoofdstad van de provincie Ghor, in het centrum van het land, meldt de woordvoerder van de gouverneur.

Ook Kandahar

De taliban hadden in de nacht van donderdag op vrijdag ook al Kandahar ingenomen, de op een na grootste stad van het land. Donderdag namen ze ook al de derde stad van Afghanistan, Herat, in, en ze naderden op 150 kilometer van de hoofdstad Kaboel, nadart ook Ghazni innamen, ten zuidwesten van de hoofdstad.

In acht dagen tijd namen de taliban bijna de helft van de provinciehoofdsteden in. Ze controleren nu het de grootste delen van het noorden, westen en zuiden van het land. Enkel de grote steden Kaboel, Mazar-i-Sharif (noorden) en Jalalabad (oosten) zijn nog in handen van de overheid.

De taliban hebben hun offensief gestart in mei, op het moment dat de internationale troepen zich begonnen terug te trekken uit Afghanistan. Ze konden snel grote delen van de landelijke gebieden innemen, zonder veel weerstand van het leger.

Vanwege de “versnelling” van de gebeurtenissen in Afghanistan heeft Washington donderdagavond de ontplooiing van 3.000 soldaten in de internationale luchthaven van Kaboel aangekondigd. Zij moeten helpen met de evacuatie van de diplomaten en Amerikaanse burgers in het land. Londen stuurt 600 militairen om hetzelfde te doen.