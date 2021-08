Romelu Lukaku debuteert dit weekend nog niet bij Chelsea: eerste match wellicht tegen andere Premier League-Belg

He’s back. Romelu Lukaku is na zeven jaar teruggekeerd naar Chelsea, de club waarvan hij als kind droomde om voor te spelen. De spits van de Rode Duivels tekende een contract tot 2026, maar voor zijn eerste match zullen de fans van The Blues nog heel even moeten wachten. Lukaku zal dit weekend nog niet in actie komen tijdens de eerste Premier League-match tegen Crystal Palace.

Chelsea meldde dat Big Rom door een ‘technische kwestie’ dit weekend nog niet zal spelen. De exacte reden is onbekend, maar volgens het Italiaanse Gazzetta dello Sport moest Lukaku na zijn aankomst in Engeland vijf dagen in quarantaine. Dat verhaal volgt ook de Britse pers, hoewel het - vermoedelijk door de Engelse privacywetgeving inzake medische aangelegenheden - nog niet bevestigd is. Lukaku arriveerde woensdagavond in Londen.

Dream Believe Achieve

Happy to be back home!

Let’s work@ChelseaFC ?? pic.twitter.com/k5gAMa8fJS — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) August 12, 2021

Geen Lukaku tegen Crystal Palace op zaterdag dus. Als alles volgens plan verloopt, zal Big Rom zijn terugkeer vieren in de Londense derby op het veld van Arsenal. Die wedstrijd staat volgende week zondag op het programma. Mogelijk komt Lukaku dan in actie tegen Albert Sambi Lokonga, die eerder deze zomer Anderlecht verliet voor The Gunners.