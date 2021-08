Breekt Manchester City voor tweede keer deze zomer Engels transferrecord? “Bod van 150 miljoen euro op Harry Kane voorbereid”

Het was één van de grote geruchten vroeg in de transferzomer: Harry Kane zou Tottenham willen verlaten voor een avontuur bij Manchester City. Toen de Citizens vorige week Jack Grealish strikten voor een recordbedrag van 117 miljoen euro, werd het echter stil rond de spits van Spurs. Maar zie: volgens de Engelse pers zou City opnieuw een bod willen uitbrengen op Kane. The Guardian heeft het over een bedrag van maar liefst 150 miljoen euro.

Manchester City bracht eerder in de zomer al eens een bod van 100 miljoen euro uit voor de 28-jarige spits, maar toen wilde Tottenham niet happen. Kane stuurde vorige week ook zijn kat op training bij Tottenham, naar verluidt om een transfer te forceren. Na de komst van Jack Grealish werd het echter stil rond Kane. Nu zou City echter weer een bod voorbereiden om hem toch nog naar het Etihad Stadium te krijgen.

Kane is al sinds de jeugdreeksen aan de slag bij Tottenham, waar hij intussen al jaren een vaste waarde is diep in de spits. Met zijn komst zou Manchester City overigens voor de tweede keer deze zomer het Engelse transferrecord verbreken, want dat deed het eerder al om Grealish te halen.