Daar zijn de eerste critici al: “Jürgen Klopp zou Romelu Lukaku in geen miljoen jaar binnenhalen, hij heeft nog wat te bewijzen”

Romelu Lukaku is in de Premier League natuurlijk geen onbekende. Hij was eerder al actief bij Chelsea, West Bromwich Albion, Everton en Manchester United, en dus zou zijn terugkeer altijd wat losmaken in Engeland. Ondanks twee sterke seizoenen bij Inter is aan de andere kant van de Noordzee niet iedereen overtuigd van Lukaku. “Liverpool en Manchester City zouden hem nooit halen”, klinkt het bij analist en ex-voetballer Gary Neville.

“Jürgen Klopp zou Lukaku in geen miljoen jaar halen”, vertelde Neville in de The Overlap-podcast. Pep Guardiola zou dat volgens hem ook niet doen. Waarom Liverpool en Manchester City hem niet willen? “Omdat zijn stijl bij Chelsea past”, luidt de uitleg. “Chelsea heeft de voorbije 20 jaar met Diego Costa en Didier Drogba al spitsen gehad met een fysieke presence die de hele voorlinie willen dragen. Het past bij hen.”

Lukaku speelde in zijn vorige Engelse stint bij Manchester United. Hij scoorde 42 goals in 96 matchen, maar kon zich nooit echt in de harten van de fans spelen. “Omdat hij daar niet past”, stelt Neville. “De fans van United hebben een persoonlijkheid nodig voorin. Edinson Cavani past bij Old Trafford. Ik weet dat zijn beste jaren wellicht achter hem liggen, maar hij werkt veel harder dan Lukaku wanneer hij niet aan de bal is. Ik zeg niet dat hij beter is, Lukaku zal dit seizoen 25 goals voor Chelsea maken. Maar hij past niet bij United en zou ook niet bij Liverpool passen.”

Romelu Lukaku was twee jaar actief bij Manchester United, maar kon zich daar nooit helemaal in de harten van de fans spelen. Foto: REUTERS

“Ik denk dat bepaalde spelers passen bij bepaalde clubs”, vat Neville samen. “Voor Lukaku ging het nooit werken bij Manchester United, het klopte gewoon niet. Misschien is de timing soms niet juist, of de coach, of het gevoel. Bij sommige spelers zie je ze in het shirt lopen en denk je gewoon ‘nee’. Bij Inter werkte het wel voor Lukaku. Maar ik heb geen twijfels bij hem.”

“Hij heeft nog wat te bewijzen”

Neville’s collega Jamie Carragher bleek in dezelfde podcast wél twijfels te hebben. “Er is iets met hem. Hij scoort elk jaar veel, maar wanneer we het over een Robert Lewandowski of Harry Kane hebben, stellen we hen nooit in vraag. Bij Lukaku lijkt er voor mij een kleine ‘maar’ te zijn. Hij moet nog iets bewijzen. Hij heeft in zijn carrière nog niet veel prijzen gepakt en was, tot vorig seizoen bij Inter, ook niet de man die een ploeg ergens heen leidde. Bij Manchester United werd hij als een grote transfer binnengehaald, maar kwam het er nooit uit.”