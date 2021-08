Haar geluk duurde niet langer dan twee babyfoto’s: moeder sterft kort na geboorte aan Covid-19

Het was haar grote droom om moeder te worden. Maar de vreugde van de Amerikaanse Kristen McMullen (30) was van korte duur: kort na de geboorte van haar dochter Summer, moest de vrouw beademd worden door ademhalingsproblemen als gevolg van haar coronabesmetting. Een week later was ze dood, ze zal haar dochtertje nooit zien opgroeien. Hun geluk duurde welgeteld twee babyfoto’s.

De acht maanden zwangere McMullen werd in juli opgenomen in een ziekenhuis in Melbourne (Florida) met Covid-19. Aangezien haar symptomen (longontsteking) snel verergerden, beviel de vrouw op 27 juli – een week eerder dan gepland – via een spoedkeizersnede van een dochter, Summer. “Het was haar droom om een ??baby en een gezin te krijgen”, vertelt haar nonkel James haar verhaal in Amerikaanse media. Maar het geluk van de vrouw was van korte duur. “Kristen hield Summer even in haar armen”, aldus haar tante Melissa. “Er zijn twee foto’s waarop ze haar dochter vasthoudt, daarna moest ze naar de dienst Intensieve Zorg omdat er complicaties waren met haar ademhaling.”

Kristen werd uiteindelijk aan de beademing gelegd, en stierf op 6 augustus. Een klap voor de familie. “Ze was nog jong, vol energie, en perfect gezond. We dachten echt dat ze erdoorheen zou komen”, aldus tante Melissa. “Ze gaf alles om deze ziekte te bestrijden. Helaas heeft die gewonnen. Dat is absoluut verschrikkelijk.”