Toptalent Mohamed Daramy schittert in Conference League en reageert op interesse Club Brugge: “Ik weet dat het een grote club is”

Slaat Club Brugge de komende dagen nog eens toe op de transfermarkt? De landskampioen had Alex Collado van FC Barcelona in het vizier, maar die flirt leidde nergens toe. De pijlen zijn nu gericht op de 19-jarige Mohamed Daramy van FC Kopenhagen. Die toonde gisteren in de derde kwalificatieronde van de Conference League waarom Club Brugge hem zo graag wil: tegen het Bulgaarse Lokomotiv Plovdiv was hij in een klein uur goed voor een goal en twee assists.

Daramy reageerde bij het Deense TV2 op de interesse van Club. “Ik ken hen niet zo goed, maar ik weet dat het een grote club is en dat ze de Champions League spelen. Ik heb er nog niet echt over nagedacht. Die geruchten raken me niet echt, en dat was ook te zien aan mijn prestatie.”

Bekijk hier de beelden van Daramy’s match tegen Plovdiv: