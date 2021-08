Wagens meegesleurd, huizen en bruggen vernield: zevenentwintig doden bij overstromingen in Turkije

Bij overstromingen in verscheidene Turkse steden aan de kust van de Zwarte Zee zijn 27 mensen omgekomen, zo heeft de Turkse overheidsdienst voor rampen AFAD vrijdag gemeld.

Volgens AFAD werden meer dan 1.700 mensen geëvacueerd in Bartin, Kastamonu en Sinop, steden die na dagen van regen onderliepen. Bij de reddingsoperaties zijn, met de steun van ngo’s en het leger, ruim 5.000 manschappen, negentien helikopters en ruim 500 voertuigen ingezet.

“Dit is de ergste overstroming die ik gezien heb”, zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Suleyman Soylu, donderdagavond aan verslaggevers in Bozkurt. Het water steeg op sommige plaatsen tot 5 meter hoog. Het sleurde wagens mee en vernielde huizen en bruggen in de drie steden, meldde FOX TV said. Minstens vier mensen, onder wie twee kinderen, worden volgens de zender vermist na de vernieling van een acht verdiepingen tellend gebouw in Bozkurt.