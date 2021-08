Farmabedrijf aanvaardt controversieel overnamebod van tabaksgigant

De raad van bestuur van het Britse farmabedrijf Vectura, dat inhalatiemedicijnen en -producten tegen longaandoeningen ontwikkelt, heeft het overnamebod van 1,1 miljard Britse pond van sigarettenfabrikant Philip Morris aanvaard, zo blijkt uit een persbericht. Dat gebeurde unaniem, hoewel er vanuit de gezondheidssector heel wat vraagtekens worden geplaatst bij de overname.

Philip Morris trok zijn bod voor Vectura op tot 165 pence per aandeel. Een andere kandidaat-overnemer was het Amerikaanse investeringsfonds Carlyle. Maar die laatste bood minder en dus verkiest het Vectura-bestuur het bod van Philip Morris. Daarbij hoopt men ook te profiteren van de beloofde extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling, luidt het.

Het laatste woord is nu aan de aandeelhouders. Zij hebben 60 dagen om te beslissen, er is een meerderheid van 50 procent plus één nodig.

Tabaksfabrikant Philip Morris maakt producten die net schadelijk zijn voor de longen en dus werd het bod in de sector erg kritisch onthaald. Maar Philip Morris probeert al langer te diversifiëren, omdat sigaretten volgens het bedrijf zelf geen lang leven meer beschoren zijn. De laatste jaren investeerde het concern miljarden in alternatieven, zoals IQOS. Eerder deze maand kondigde het ook al de overname van het Deense Fertin Pharma aan - dat onder meer nicotinekauwgom en orale pijnstillers maakt.

In het Verenigd Koninkrijk pleitten een 20-tal gezondheidsorganisaties om de overname te verbieden. Ze krijgen daarbij ook de steun van de Labour-partij.