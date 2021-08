Ook Anderlecht profiteert van transfer Romelu Lukaku, die eigenlijk “niet weg wilde bij Inter”

De Belgische advocaat Sébastien Ledure begeleidde met zijn kantoor Cresta de transfer van Lukaku. De Italiaanse makelaar Federico Pastorello onderhandelde de cijfers, Ledure en zijn collega’s werkten de contracten af.

LEES OOK. Romelu Lukaku is na tien jaar opnieuw bij de club van zijn hart: “Deze kans komt op het juiste moment”

“Romelu wilde niet weg bij Inter”, zegt Ledure. “Hij was perfect gelukkig in Italië en Chelsea was waarschijnlijk de enige club die hem daar kon weghalen. Dat zijn lievelingsclub hem terugwilde, speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen.”

En die onderhandelingen met Inter verliepen pittig.

“Toen Romelu zag dat Inter open stond voor een verkoop, heeft hij zelf de klik gemaakt. Chelsea heeft hem daarna laten zien dat het hem er heel graag bij wilde. Maar als de onderhandelingen op niets waren uitgedraaid, zou hij even graag bij Inter gebleven zijn.”

LEES OOK. Daar zijn de eerste critici al: “Jürgen Klopp zou Romelu Lukaku in geen miljoen jaar binnenhalen, hij heeft nog wat te bewijzen”

2,3 miljoen euro voor Anderlecht

Omdat Lukaku een jeugdspeler van Anderlecht is, heeft paars-wit nog recht op een opleidingsvergoeding. Die komt overeen met 2 procent van de transfersom, omgerekend 2,3 miljoen euro.