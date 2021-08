Stadsbus ontploft in Rusland: twee doden en zeventien gewonden

Bij een ontploffing in een minibus donderdagavond in de stad Voronezj, ongeveer 500 kilometer ten zuiden van de Russische hoofdstad Moskou, zijn twee vrouwen om het leven gekomen en zeventien anderen gewond geraakt. Dat heeft gouverneur Alexander Goosev vrijdag bekendgemaakt op Telegram. Minstens twee gewonden zijn er erg aan toe.

Foto’s tonen hoe delen van de buitenbekleding en het dak zijn weggerukt. Op een video is te zien hoe de bus bij een bushalte aan een winkelcentrum staat en er een plotselinge hevige explosie is, waarna veel passagiers de rijbaan oprennen. Voorbijgangers helpen de gewonden. Er zaten 35 passagiers in de stadsbus.

De precieze oorzaak is nog onbekend. Onderzoekers gaan uit van een technisch probleem, meldt het staatspersbureau Tass. Volgens het rapport zijn er geen explosieven gevonden. De gouverneur heeft een inspectie van alle bussen in de regio bevolen.

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS