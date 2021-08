Griekse brandweer heeft bosbranden onder controle

De Griekse brandweer heeft de natuurbranden in het land onder controle, zo laten de hulpdiensten vrijdag weten. Sinds donderdag zijn er alleen nog kleine brandjes, maar geen grote vuurzeeën meer.

De temperaturen zijn nog hoog in het land en er zijn harde windvlagen voorspeld, waardoor de kans op nieuwe branden nog wel aanwezig is. Daarom blijven veel internationale brandweerlieden die de hulpdiensten in Griekenland bijstaan nog in het land.

Veel woningen en bedrijven zijn verwoest door de branden. Meer dan 90.000 hectare bos- en landbouwgebied is in de as gelegd. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis sprak donderdag van de “grootste ecologische ramp in tientallen jaren” en zei hard te willen werken om de “klimaatcrisis” te verhelpen.

De regering zal in de komende dagen herstelfondsen beschikbaar stellen aan de getroffenen.