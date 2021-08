Club Brugge-huurling Loïs Openda mag niet spelen tegen Anderlecht in Conference League

Vitesse zal voor het eerste Conference League-duel tegen Anderlecht niet kunnen rekenen op Loïs Openda. De 21-jarige spits, die gehuurd wordt van Club Brugge, pakte tijdens de heenmatch in de vorige ronde tegen Dundalk rood voor natrappen. Hij kreeg daarvoor vrijdag twee speeldagen schorsing opgelegd van de UEFA-tuchtcommissie.

Openda had Vitesse nochtans goed geholpen in de heenmatch tegen Dundalk door de beslissende gelijkmaker te scoren (de partij eindigde op 2-2, red.). Kort daarna pakte de Brugse huurling echter rood voor natrappen. Daardoor ontbrak hij donderdag al tijdens de terugmatch, die Vitesse met 1-2 won. De UEFA besliste vrijdag dat hij ook de heenmatch tegen Anderlecht zal moeten uitzitten. In de return zal Openda wel mogen spelen.

Openda is overigens niet de enige speler die zal ontbreken bij Vitesse. Ook de 21-jarige flankverdediger Romaric Yapi is geschorst. De Fransman pakte in 2019 in de Youth League met PSG een rode kaart en moet daardoor beide duels missen.