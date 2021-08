Jongen (17) die overleed in zee kon nauwelijks zwemmen: “De zee is geen groot zwembad, er schuilen echt gevaren”

Oostende / Brussel / Ukkel -

De tiener die donderdagmiddag in zee verdronk in Oostende kon niet of nauwelijks zwemmen. Dat vertelden zijn vrienden aan de hulpdiensten. Sekina (17) uit Ukkel ging met die vrienden de zee in, maar verdween plots. “De zee is heerlijk om in te ontspannen. Maar het is geen groot zwembad. Er schuilen echt gevaren”, zegt Philip Caestecker, korpschef van de Oostendse politie.