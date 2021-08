Oud-voetballer Franck Berrier op 37-jarige leeftijd plots overleden

Treurig nieuws uit de Belgische voetbalwereld: Franck Berrier is plots overleden. De ex-speler van Zulte Waregem, Standard, KV Oostende en KV Mechelen werd 37 jaar oud. De Fransman overleed aan de gevolgen van een hartstilstand tijdens het padellen. Berrier was zo’n tweeënhalf jaar geleden gestopt met voetballen door hartproblemen.

Berrier zou zijn hartstilstand gekregen hebben tijdens een spelletje padel. In januari 2019 had hij zijn spelerscarrière afgesloten nadat hij maandenlang sukkelde met een virale infectie op de hartspier. Uit onderzoek bleek dat zijn hart onvoldoende hersteld was om nog aan topsport te kunnen doen, al zou hij wel nog recreatief kunnen sporten.

Zijn hartproblemen werden hem nu fataal. Berrier was pas 37 jaar oud.

Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten.



Berrier begon zijn profcarrière bij SM Caen, maar bracht het grootste deel van zijn leven als profvoetballer in België door. In 2008 nam Zulte Waregem hem transfervrij over van Cannes. Twee jaar later trok hij naar Standard, maar in januari 2012 keerde hij terug naar Essevee. In de zomer van 2013 stapte hij vervolgens over naar KV Oostende, waar hij vijf seizoenen zou voetballen. Medio 2018 werd hij ingelijfd door KV Mechelen, maar daar zou hij door zijn hartproblemen geen minuut spelen.

Berrier bleef aanvankelijk in dienst bij KV Mechelen als scout. In januari 2020 keerde hij even terug naar KV Oostende om er assistent-trainer te worden, maar daar vertrok hij toen hoofdtrainer Adnan Custovic de laan werd uitgestuurd. In oktober werd hij nog gespot bij de Oostendse beloften terwijl hij stage liep voor een trainerscursus.

Bij KV Mechelen moest Berrier begin 2019 zijn loopbaan stopzetten met hartproblemen. “We vernamen zonet het droevige nieuws dat Franck Berrier op 37-jarige leeftijd overleden is”, aldus KVM. “We wensen familie, vrienden en ex-clubs veel sterkte toe met dit verlies.”

Ook andere Belgische clubs reageerden op het plotse overlijden. “Verschrikkelijk nieuws... Veel sterkte!”, schrijft KV Kortrijk. “Verschrikkelijk nieuws. De hele Brugse familie leeft mee met de familie en vrienden van Franck Berrier”, meldt kampioen Club Brugge. “Rust in vrede Franck”, klinkt het bij Charleroi. “Wij hebben met grote droefheid kennis genomen van het plotselinge overlijden van Franck Berrier”, treurt ook RSC Anderlecht. “RSCA wenst zijn familie en vrienden veel moed toe.” “Met grote droefenis heeft het trieste nieuws ons bereikt. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naasten”, aldus tweedeklasser RWDM.

Ook de Pro League stond stil bij het overlijden. “Onze gedachten gaan uit naar vrienden en familie. Rust in vrede, Franck.”

