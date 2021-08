Amerika keurt boostervaccin goed, wanneer valt de beslissing bij ons? “We zijn alle studies grondig aan het doornemen”

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA (Food and Drug Administration) heeft beslist: een boostervaccin is toegestaan voor mensen met immuniteitsproblemen. “We gaan zeer goed nalezen waarom de VS die derde prik promoten en die informatie meenemen in ons booster-advies”, zegt Christopher Barzal van de Taskforce Vaccinatie. Maar wanneer valt die beslissing precies? En wanneer zou die derde prik gezet worden?