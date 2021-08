Wallonië financiert gratis vervoer voor slachtoffers van watersnood

De Waalse overheid heeft een subsidie van 1,5 miljoen euro toegekend om op lokaal niveau gratis mobiliteit aan te bieden aan de slachtoffers van de watersnood. Dat meldt Waals minister van Mobiliteit Philippe Henry. Het gaat om vervoer op maat, dat een aanvulling kan zijn op het openbaar vervoer.

Tal van slachtoffers van de overstromingen van midden juli verloren niet alleen hun woning, maar ook hun vervoersmiddel. Naar schatting 50.000 wagens werden vernield door het natuurgeweld. Heel wat mensen moesten bovendien verhuizen, wat hun mobiliteit kan bemoeilijken.

Het openbaar verboer is ondertussen hersteld in de meeste getroffen gemeenten, maar dat kan niet altijd beantwoorden aan de specifieke noden van de lokale bevolking.

De subsidie van de overheid gaat dan ook naar de Centrale Régionale de Mobilité (CRM), die het transport op vraag coördineert, bovenop het openbaarvervoernetwerk.

“Het transport on demand biedt een flexibele oplossing voor de noden van de getroffen bewoners. De eigenschappen ervan zijn erg pertinent om een mobiliteitsoplossing te bieden voor mensen die hun woning verloren zijn en niet in de buurt van een gewone TEC-halte of een station wonen. Dit kan hen helpen om hun administratie in orde te krijgen, boodschappen te doen of zich te organiseren voor het nieuwe schooljaar”, aldus Henry.

De maatregel wordt op 23 augustus van kracht en blijft gelden tot 31 oktober.