Truc met plastische chirugie werkt toch niet: Belgische Most Wanted-voortvluchtige na meer dan tien jaar opgepakt in Duitsland

Tien jaar wist hij uit handen te blijven van het gerecht, maar dankzij de samenwerking van de FAST-teams van verschillende landen kon de Nederlander Eric De Cocq van Delwijnen dan toch opgepakt worden in Duitsland. De Most Wanted voortvluchtige werd in 2011 in Gent veroordeeld tot 15 jaar voor doodslag. Hij was een van de eerste namen op de Belgische Most Wanted-lijst, zegt de federale politie.

Toen de politie 5 jaar geleden de lijst van Most Wanted veroordeelde criminelen van ons land in het leven riep, stond zijn naam er meteen bij. De lijst leverde intussen al 18 aanhoudingen van voortvluchtige criminelen op, maar Eric Robert De Cocq van Delwijnen slaagde er toch in om op vrije voeten te blijven. Heeft hij dat te danken aan een gezichtstransplantatie, zoals een anonieme brief dat na zijn verdwijning liet uitschijnen? Dat is op dit ogenblik niet duidelijk.

Slag op hoofd

Het FAST (Fugitive Active Search Team) van de federale politie was echter vastbesloten om de destijds naar ons land uitgeweken Nederlander vroeg of laat bij de kraag te vatten. In 2011 werd hij immers door de correctionele rechtbank van Gent veroordeeld tot 15 jaar voor moordpoging, 5 jaar minder dan het parket had gevraagd. Op 24 februari 2007 werd Andy Dobbelaere, een zware jongen uit Zelzate, bij het verlaten van een paaldansclub in Assenede door een man opgewacht, die hem met een zware autokrik een mokerslag op het hoofd toediende. De dader vluchtte, maar volgens de vriendin van Dobbelaere ging het om Eric De Cocq van Delwijnen, die toen in Oosteeklo woonde.

Alle opzoekingen ten spijt bleef de Nederlander onvindbaar. Hij werd dan ook in 2011 bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot moord, en internationaal geseind. In de jaren die volgden liepen bij de politie berichten binnen dat Van Delwijnen gezien was in Spanje, in Tsjechië en in Duitsland. Er was zelfs sprake dat hij teruggekeerd was naar Nederland. Een anonieme brief verzekerde dan weer dat hij naar Amerika was gevlucht.

Gezichtstransplantatie?

Al die sporen liepen uiteindelijk dood. Was het dan waar wat een andere, anonieme brief beweerde, namelijk dat Van Delwijnen een gezichtstransplantatie had ondergaan om ongemoeid verder door het leven te kunnen gaan? De federale politie kon deze vraag nog niet beantwoorden. Maar hoe dan ook kwam er donderdag een einde aan de vlucht van Eric De Cocq van Delwijnen. Tien jaar na zijn veroordeling werd hij door het Europese netwerk van FAST-ploegen in het Duitse Löbau, niet ver van het drielandenpunt tussen Duitsland, Tsjechië en Polen, gelokaliseerd en donderdag aangehouden.

Het gerecht heeft meteen om zijn uitlevering aan ons land gevraagd.

