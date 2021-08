Britten hekelen Amerikaanse beslissing om zich terug te trekken uit Afghanistan: “We hebben gekozen voor de nederlaag”

De Britse minister van Defensie Ben Wallace heeft vrijdag in een interview met Sky News kritiek geuit op het besluit van de Verenigde Staten om de Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te trekken. Hij zei te vrezen voor een terugkeer van Al Qaida en “bezorgd” te zijn over de “veiligheidsdreiging” die daarvan uitgaat voor de rest van de wereld.

Ook de voormalige Britse minister van Veteranenzaken Johnny Mercer had kritiek op het besluit om zich na 20 jaar interventie terug te trekken. Hij zei op Times Radio dat het Verenigd Koninkrijk “voor de nederlaag had gekozen” en dat dit gebrek aan “politieke wil” “beschamend” en “triest” was. De minister van Defensie zei echter ook dat het VK “het vermogen heeft om zich te beschermen” tegen elke bedreiging van de veiligheid. “Als de taliban terugkomen zoals vroeger en Al Qaida verwelkomen, kan de internationale gemeenschap natuurlijk een hele reeks maatregelen nemen.”

De verklaringen komen op een moment dat Londen donderdagavond aankondigde tijdelijk ongeveer 600 manschappen in Afghanistan in te zetten om Britse onderdanen te helpen het land te verlaten in het licht van de opmars van de taliban.

“Gevaarlijk beleid van Biden stort Afghanistan in rampsituatie”

Ook Mitch McConnell, de Republikeinse minderheidsleider in de Amerikaanse Senaat, laakte donderdag al het “gevaarlijke” beleid van president Joe Biden. Hij deed dat nadat de Verenigde Staten aankondigden 3.000 militairen naar Kaboel te sturen om de diplomaten en Amerikaanse burgers te evacueren nu de opmars van de taliban in het land nog versnelt.

“Afghanistan stevent af op een enorme ramp, die voorspelbaar was en kon vermeden worden. En de surrealistische pogingen van de administratie om het gevaarlijke beleid van president Biden te verdedigen, zijn eerlijk gezegd vernederend”, aldus de senator in een persbericht. “De beslissingen van president Biden brengen ons in een situatie die nog erger is dan de val van Saigon in 1975”, op het einde van de oorlog in Vietnam.

De taliban zijn donderdag genaderd tot 150 kilometer van de Afghaanse hoofdstad Kaboel en hebben Herat en Kandahar ingenomen, de derde en tweede grootste stad van het land. De VS hebben daarop beslist om hun diplomatieke aanwezigheid in Kaboel nog te verkleinen in de komende weken. Het Pentagon gaat 3.000 soldaten naar de internationale luchthaven van Kaboel sturen om de evacuatie van het personeel te begeleiden.

Die laatste aankondigingen lijken volgens McConnell op “voorbereidingen voor de val van Kaboel”. Hij roept Biden op om “zich meteen te engageren om meer steun te bieden aan de Afghaanse troepen, te beginnen met luchtsteun na 31 augustus”, de datum waarop de Amerikanen Afghanistan volledig verlaten. “Zonder die steun zullen de taliban misschien wel de twintigste verjaardag van de aanslagen van 11 september vieren door onze ambassade in Kaboel in brand te steken”, klinkt het.

“De strategie van president Biden heeft een imperfecte maar stabiele situatie in slechts enkele weken veranderd in een enorme vernedering en een wereldwijde noodsituatie”, besluit de Republikein.