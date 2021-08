Brand in Catalonië is gedoofd

De brand die sinds donderdagmiddag in de regio Catalonië woedde, is vrijdagmorgen gedoofd, maar het risico op brand blijft door de hoge temperaturen erg hoog in het grootste deel van Spanje.

Een honderdtal brandweerlui was de hele nacht in de weer om een brand te blussen die ongeveer 75 hectare bos verwoestte in de provincie Tarragona, zo twitterde de brandweer. Een dertigtal kampeerders moest donderdag geëvacueerd worden. Hoewel het vuur gedoofd is, blijven elf bluswagens, een helikopter en twee blusvliegtuigen ter plaatse.

Een brand die donderdagavond bij Rubía, in de regio Galicië, uitbrak, woedde vrijdag voort. Daar legde het vuur al zowat 200 hectare vegetatie in de as, meldde de regionale regering. De meteorologische dienst AEMET waarschuwde op de derde dag van de hittegolf dat het brandsrisico in vrijwel heel Spanje “hoog” tot “erg hoog” of “uiterst hoog” bleef.