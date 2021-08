Radja Nainggolan kiest voor Antwerp, stadsrivaal van club waar hij ambassadeur is: “Geen keuze tegen fans Beerschot, maar voor mezelf”

De transfer van Radja Nainggolan zal in Antwerpen heel wat losmaken, want hij is ambassadeur bij Beerschot - de stadsrivaal van Antwerp, waar hij op het punt staat een contract te tekenen. “Ik ben opgegroeid in Beerschot en zal de club altijd dankbaar zijn, maar in een carrière moet je soms keuzes maken”, vertelde Nainggolan daarover voor de camera’s van Sporza.

“Dit is geen keuze tegen de fans van Beerschot, maar voor mezelf”, zegt Nainggolan. “Ik ben 16 jaar van huis weggeweest en ben blij nu opnieuw in Antwerpen te zijn. Het voelt goed om terug te zijn. Ik kies Antwerp omdat de voorzitter me echt wou en het een interessant project is.ik heb er alle vertrouwen in. We gaan er snel invliegen. Vandaag staan de gebruikelijke zaken op het programma, zoals bij elke transfer. Op het gemakje.”