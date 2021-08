Belgen verhuizen 4.500 jaar oud faraoschip in Egypte

De Belgische bedrijven Besix en Sarens hebben in Egypte de Zonneboot van farao Cheops, die geldt als het oudste intacte schip ter wereld, verhuisd. De boot krijgt een nieuwe standplaats in het Groot Egyptisch Museum dat Besix in Egypte bouwt.

De Zonneboot (King Khufu Solar Boat) werd vermoedelijk gebouwd voor farao Cheops en werd rond 2500 voor Christus geplaatst in een kuil aan de voet van de Grote Piramide van Gizeh. De boot werd in 1954 ontdekt door egyptoloog Kamal el-Mallakh en wordt sinds 1985 tentoongesteld in een museum vlakbij de vindplaats.

De boot, die 43,6 meter lang is en 45 ton weegt, werd vorige week verplaatst naar het Groot Egyptisch Museum. Besix deed daarvoor een beroep op het kranenbedrijf Sarens. Het gevaarte werd in een op maat gemaakte stalen kooi geplaatst en legde met een snelheid van 1 kilometer per uur een traject van bijna 6 kilometer af. Nadien werd de boot door het dak van het Groot Egyptisch Museum gehesen en op haar nieuwe rustplaats gezet. De hele operatie duurde drie dagen.

Bouwbedrijf Besix bouwt in een joint venture met zijn aandeelhouder Orascom het Groot Egyptisch Museum in Gizeh. Er zullen tienduizenden voorwerpen uit de Egyptische geschiedenis tentoongesteld worden, waaronder de schat van Toetanchamon.

