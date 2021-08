Nog twee Afghaanse provinciehoofdsteden vallen in handen van taliban, NAVO komt met spoed bij elkaar

Met Tarin Kowt in de provincie Uruzgan en Qalat in de provincie Zaboel hebben de militant-islamitische taliban nog twee provinciehoofdsteden in het zuiden van Afghanistan in handen gekregen. Dat is vrijdag door plaatselijke functionarissen bevestigd aan het Duitse persagentschap DPA. Beide steden zouden zonder geweld aan de islamisten zijn overgedragen. Zo hebben de taliban in een week tijd 18 van de 34 provinciehoofdsteden ingenomen.

In Tarin Kowt, met naar schatting 116.000 inwoners, gaven alle veiligheidstroepen zich aan de taliban over, zei een parlementslid. Ze konden toch nergens heen omdat alle wegen uit de stad geblokkeerd waren door de islamisten.

Ook de hoofdstad van de naburige provincie Zaboel, Qalat, met naar schatting 44.000 inwoners, werd zonder slag of stoot aan de islamisten overgeleverd. In de afgelopen weken hebben de veiligheidstroepen herhaaldelijk gevechten geleverd met de taliban aan de buitenste ring van de stad.

In de nacht van donderdag op vrijdag (plaatselijke tijd) was de op één na grootste stad Kandahar in het zuiden van het land aan de taliban ten prooi gevallen, en vrijdagochtend de belangrijke stad Lashkar Gah in de aan Kandahar grenzende provincie Helmand.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, zit vrijdag om 14 uur een bijeenkomst van de ambassadeurs van de lidstaten voor, na de beslissing van de Verenigde Staten om hun diplomaten en onderdanen uit Afghanistan te evacueren.

“Humanitaire catastrofe”

De situatie van de bevolking in Afghanistan wordt steeds wanhopiger, zeggen inmiddels ook de Verenigde Naties. “We staan op de rand van een humanitaire catastrofe”, heeft een woordvoerster van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR verklaard in Genève. Vooral vrouwen en kinderen zijn op de vlucht voor de oprukkende taliban, zei ze. Hulpverleners geven aan te willen blijven ondanks het gevaar van de oprukkende taliban.

Een woordvoerder van het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP) zei dat de voedselvoorziening voor ongeveer een derde van de bevolking niet langer gegarandeerd was. Alleen al twee miljoen kinderen zijn afhankelijk van hulp. “We vrezen dat het ergste nog moet komen”. De situatie wordt steeds onoverzichtelijker. In ieder geval is er, gezien de escalatie, veel te weinig geld beschikbaar om echt te kunnen helpen. Er is 200 miljoen dollar nodig tegen het einde van het jaar om de honger te bestrijden.

Veel hulpverleners willen ter plaatse blijven ondanks het gevaar. “Ik blijf hier zolang het mogelijk is”, vertelde Stefan Recker van Caritas International Kaboel vrijdag aan radiozender Deutschlandfunk. Hij zei dat hij ook het voorbeeld wilde geven zodat niet alle buitenlanders vertrekken.

De directeur Afghanistan van de Noorse Vluchtelingenraad (NRC), Tracey Van Heerden, zei dat de escalatie van het conflict het werk van de hulporganisaties moeilijker en gevaarlijker maakt. “Maar we zijn vastbesloten om te blijven en te helpen.”

Het escalerende geweld dwingt duizenden mensen te vluchten naar veiliger oorden, aldus de NRC. Volgens schattingen van de VN zijn er sinds het begin van het jaar 390.000 mensen ontheemd, maar het werkelijke aantal zal waarschijnlijk veel hoger liggen. “Angstige families zijn de afgelopen dagen naar Kaboel gevlucht. De kampen zijn overbevolkt en kinderen slapen buiten in de open lucht. Families vechten om voedsel”, aldus Van Heerden.